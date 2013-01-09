Цицерон говорил: -" Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь."
В мире новейших технологий удивить человека очень сложно, а тем более завоевать его доверие посредством монитора компьютера. Справиться с такой задачей под силу немногим. Но я попробую!!!
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