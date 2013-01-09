juli11111

Юлия Бабак juli11111

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Уважаемый заказчик, предлагаю эксклюзивные, не шаблонные статьи.

Цицерон говорил: -" Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь."

В мире новейших технологий удивить человека очень сложно, а тем более завоевать его доверие посредством монитора компьютера. Справиться с такой задачей под силу немногим. Но я попробую!!!

Я предлагаю свои услуги в области копирайта и рерайта!

Я смогу написать свежий и креативный контент для Вашего сайта!

Вы получите с помощью моих уникальных текстов первые места в выдаче поисковиков.

Пишу понятно и доходчиво. Поймет даже первоклассник.

Также пишу продающие тексты и официальные письма.

Перед тем, как приступить к Вашему проекту полностью все изучаю (если тема мне нова), а потом пишу качественные тексты.

Ожидаю от Вас честного сотрудничества, конкретного ТЗ и Ваши рекомендации.

От себя обещаю: быть стабильно на связи, своевременное выполнение проекта, принимать во внимание все Ваши рекомендации.

Обращайтесь!

Отзывы заказчиков

lestatar1
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$34
10 баллов
11 лет назад
Написать статьи для сайта
Вся работа была сделана в срок и отличного качества. Рекомендую как человека который знает свое дела.
Адекватный заказчик. Моментальная оплата. Четкое и доступное ТЗ. Рекомендую Алексея как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт (педагогика)
Юлия - отличный рерайтер. Быстрый выход на связь, качественная работа, оперативность. Спасибо! Удачи!
Очень понравилось работать с Мариной. Четко ставит задачу, всегда на связи. Мгновенная проверка работы и моментальная оплата. Работать с таким заказчиком одно удовольствие. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Статьи автомобильной тематики.
Хорошая работа! Красивая и грамотная статья! Приятно читать и поисковику должно понравиться).
Отличный заказчик, с ним приятно работать. Александр с пониманием относится к труду исполнителя и мгновенная оплата! Всем рекомендую сотрудничать с Александром!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#437
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#85
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#552