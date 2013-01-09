Уважаемый заказчик, предлагаю эксклюзивные, не шаблонные статьи.

Цицерон говорил: -" Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь."

В мире новейших технологий удивить человека очень сложно, а тем более завоевать его доверие посредством монитора компьютера. Справиться с такой задачей под силу немногим. Но я попробую!!!

Я предлагаю свои услуги в области копирайта и рерайта!

Я смогу написать свежий и креативный контент для Вашего сайта!

Вы получите с помощью моих уникальных текстов первые места в выдаче поисковиков.

Пишу понятно и доходчиво. Поймет даже первоклассник.

Также пишу продающие тексты и официальные письма.

Перед тем, как приступить к Вашему проекту полностью все изучаю (если тема мне нова), а потом пишу качественные тексты.

Ожидаю от Вас честного сотрудничества, конкретного ТЗ и Ваши рекомендации.

От себя обещаю: быть стабильно на связи, своевременное выполнение проекта, принимать во внимание все Ваши рекомендации.

Обращайтесь!