wilya

Дмитрий wilya

 
54 годаУкраина/Керчь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
webseodmin
Митрий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер/рерайтер на различные темы.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер на строительную тематику
Отлично написанные тексты. Ранее установленного срока. Все уникально, качественно. Спасибо за работу!
Анжела - заказчик, с которым приятно иметь дело)
Ответный отзыв
Tatulya555
Татьяна 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Требуется автор для написания статей
Дмитрий очень ответственный автор. Пишет замечательные, интересные, уникальные статьи. Соблюдает все требования и выполняет работу раньше срока. Очень довольна сотрудничеству с ним! Рекомендую!
С Татьяной работать просто и быстро. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, продолжаем работать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга