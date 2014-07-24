Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Отлично написанные тексты. Ранее установленного срока. Все уникально, качественно. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Анжела - заказчик, с которым приятно иметь дело)
$7
10 баллов
9 лет назад
Дмитрий очень ответственный автор. Пишет замечательные, интересные, уникальные статьи. Соблюдает все требования и выполняет работу раньше срока. Очень довольна сотрудничеству с ним! Рекомендую!
Ответный отзыв
С Татьяной работать просто и быстро. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, продолжаем работать.
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга