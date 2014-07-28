Копирайтер/рерайтер на различные темы.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок271 просмотр

Для наполнения сайтов необходимы тексты.

Требования:

1. Русский язык.

2. Каждая статья или новость до 2000 знаков.

3. Исходники ищите сами.

4. В сервисе более месяца.

Оплата яндекс деньгами.

11 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Длительное и плодотворное сотрудничество))

Заявки фрилансеров

wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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