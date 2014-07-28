Рерайт текстов с исходников. Тема - препараты по омоложению кожи и т.д. Уникальность в пределах 95% по адвего. Количество 500 000 зн. В сутки не менее 25 000 зн. Указывайте стоимость за 1000 зн ...
Копирайтер/рерайтер на различные темы.
Для наполнения сайтов необходимы тексты.
Требования:
1. Русский язык.
2. Каждая статья или новость до 2000 знаков.
3. Исходники ищите сами.
4. В сервисе более месяца.
Оплата яндекс деньгами.
Выбранный исполнитель
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