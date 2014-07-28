Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD) Суть задания, интересная информационная статья: Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики ...
Написание небольшого Технического Задания к сайту
Здравствуйте,необходимо : Написать небольшое,граммотное,Техническое Задание к сайту,которое будет прикреплено к договору.
В приложении два файла:
1.Уже имееющееся техническое задание по схожему проекту,можно,кое что оттуда использовать
2.Интрукция для написания технического задания.
Срок до 1 рабочий день.
Жлатально все разбивать на такие пункты
1
1.1.
1.2.
И т.д.
Можно использовать принтскрины,кол-во страниц : нету ограничений ,тем меньше тем лучше конечно,но главное ничего не упустить,думаю,что в 12-15 страниц можно уложится.
Нужен опыт написания тз.
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