Написание небольшого Технического Задания к сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки179 просмотров

Здравствуйте,необходимо : Написать небольшое,граммотное,Техническое Задание к сайту,которое будет прикреплено к договору.

В приложении два файла:

1.Уже имееющееся техническое задание по схожему проекту,можно,кое что оттуда использовать

2.Интрукция для написания технического задания.

Срок до 1 рабочий день.

Жлатально все разбивать на такие пункты

1

1.1.

1.2.

И т.д.

Можно использовать принтскрины,кол-во страниц : нету ограничений ,тем меньше тем лучше конечно,но главное ничего не упустить,думаю,что в 12-15 страниц можно уложится.

Нужен опыт написания тз.

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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