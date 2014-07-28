Требуется добавить отзыв с фото в группу вКонтакте

Для того, чтобы выполнить данную работу, нужно, чтобы у вас была собственная страничка вКонтакте с количеством друзей не менее 20 и количеством фотографий (ваших, а не скачанных) не менее 5. Ваши данные для самого задания не нужны, важно чтобы если вдруг кто-то перейдет на вашу страничку, было видно, что вы - живой человек.

Вам нужно будет добавиться в нашу группу вКонтакте. Затем, сфотографироваться с любой своей сумкой. Важно, чтобы сумка выглядела, как новая (без царапин, потертостей и т.п.). Данное фото вы должны будете отправить мне, я добавлю его в альбом "Отзывы" в нашу группу и дам вам ссылку на него. Вы должны будете перейти по ссылке и оставить под фото свой отзыв о том, какую хорошую сумку вы купили (длина комментария не имеет значения).

Важно! Комментарий пишется от вашего имени. Т.е. кликнув по вашему имени, можно будет перейти на вашу страничку, о которой я писала в начале объявления. Оставив комментарий, вы не должны его удалять.

Стоимость 1 отзыва: 50 руб. С 1 странички можно оставлять не более 1 отзыва.

Оплата: желательно QIVI, но можно яндекс деньги или webmoney.

Пишите в комментариях, если готовы выполнить данную работу.