Требуется добавить отзыв с фото в группу вКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок229 просмотров

Для того, чтобы выполнить данную работу, нужно, чтобы у вас была собственная страничка вКонтакте с количеством друзей не менее 20 и количеством фотографий (ваших, а не скачанных) не менее 5. Ваши данные для самого задания не нужны, важно чтобы если вдруг кто-то перейдет на вашу страничку, было видно, что вы - живой человек.

Вам нужно будет добавиться в нашу группу вКонтакте. Затем, сфотографироваться с любой своей сумкой. Важно, чтобы сумка выглядела, как новая (без царапин, потертостей и т.п.). Данное фото вы должны будете отправить мне, я добавлю его в альбом "Отзывы" в нашу группу и дам вам ссылку на него. Вы должны будете перейти по ссылке и оставить под фото свой отзыв о том, какую хорошую сумку вы купили (длина комментария не имеет значения).

Важно! Комментарий пишется от вашего имени. Т.е. кликнув по вашему имени, можно будет перейти на вашу страничку, о которой я писала в начале объявления. Оставив комментарий, вы не должны его удалять.

Стоимость 1 отзыва: 50 руб. С 1 странички можно оставлять не более 1 отзыва.

Оплата: желательно QIVI, но можно яндекс деньги или webmoney.

Пишите в комментариях, если готовы выполнить данную работу.

11 лет назад
yours_murochka
Ирина 
31 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать описание для товара в интернет магазине

    Задача — написать описание для товара в интернет магазине. Кол-во символов 2500–3000, уникальность от 80%. К этому заданию нужно отнестись максимально ответственно. Если оно будет выполнено идеально — ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 16 статей по двум тематикам

    Темы - Китай и клининг. Соответственно, по 8 статей по 2000 - 2500 знаков по каждой теме. Указывайте, пожалуйста, общую стоимость работы, заявки с указанием цены за 1000 знаков - игнорирую. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Надо написать отзывы

    Необходимо составить и разместить отзывы о магазине. С 1 айпи адреса - 1 отзыв. Оплата после модерации - 100 р.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    Ищем рерайтера\ копирайтера для текстов военной и охотничьей тематики. Рерайт товаров для сайта. Продающие тексты для сайта. Рерайт текстов для зачитки на видеообзорах. Т.З. первый текст ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по сантехнике

    $50

    Нужны качественные уникальные тексты по сантехнике. Оплата 50 р. За тыс.збп , оплата только на киви Кто готов взяться сегодня-завтра, оставляйте свой e-mail

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор статей на портал для родителей

    $8

    К долгосрочному сотрудничеству приглашаем авторов, способных писать статьи для родителей. Статьи могут включать развивающие задания для детей. Примеры статей http://ilove.iqsha.ru/sections/logika-i-matematika-dlja-doshkolnikov/ . Разделы, в которые требуются авторы: "Математика и логика", "Развитие речи", "Внимание и память", "Кругозор". ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт

    Здравствуйте! Необходим рерайтинг статей. Тема — юридические услуги, СРО, лицензирование и сертификация. Требуемая уникальность текста — 80–85% по text.ru Сроки — 10 000 символов в неделю (если ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прокачка аккаунтов

    $250

    Нужны люди, обязательно с опытом в данной работе, для прокачки аккаунтов на форумах различной тематики, зачастую на женских, мамских форумах. Пишите свой опыт и цену обязательно. Работа на август на месяц пока, далее посмотрим как ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для сайта

    Нужны тексты для следующих страниц. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ Полусухая стяжка Механизированная стяжка Механизированная покраска Механизированная шпаклевка ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайт текстов юридической тематики

    Нужно повысить уникальность до 95% по Адвего (стандартный шингл) 49 страниц (урл и число знаков каждой страницы - в прикрепленном EXCEL-файле) на сайте http://bsprofi.ru/. Всего 166580 знаков без пробелов. Пишите стоимость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад