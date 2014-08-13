Нужен рерайт текстов юридической тематики

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Завершен11 заявок231 просмотр

Нужно повысить уникальность до 95% по Адвего (стандартный шингл) 49 страниц (урл и число знаков каждой страницы - в прикрепленном EXCEL-файле) на сайте http://bsprofi.ru/.

Всего 166580 знаков без пробелов.

Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.

Будет выбрано несколько исполнителей, каждому будет отдано по 5-15 страниц. Срок рерайта - неделя.

Важна грамотность и отсутствие стоп-слов и "воды" (выражений типа "ни для кого не секрет") - нужны тексты для людей!

11 лет назад
s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena_Mazur
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$1
7 дней
Хороший рерайтер
Спасибо за сотрудничество! Задание было не очень лёгким - тексты содержат очень много терминов. Постановка задачи была четкой и грамотной, тексты заказчик проверил в тот же день и сразу же перевёл оплату, о которой договаривались. Была бы рада и в дальнейшем работать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

Elena_Mazur
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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