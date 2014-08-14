Спасибо за сотрудничество! Задание было не очень лёгким - тексты содержат очень много терминов. Постановка задачи была четкой и грамотной, тексты заказчик проверил в тот же день и сразу же перевёл оплату, о которой договаривались. Была бы рада и в дальнейшем работать с Алексеем.