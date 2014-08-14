Elena_Mazur

Елена Elena_Mazur

 
49 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Внимательный журналист. Грамотный редактор. Большая практика. Опыт.

Журналист,  редактор,  копирайтер

Образование: факультет журналистики Федерального Университета (г. Екатеринбург), 

диплом с отличием

Большой опыт работы в СМИ

(газеты, ТВ каналы, радио, PR, сайты)

Газеты:

  • корреспондент
  • главный редактор
ТВ и радио:

  • редактор
  • ведущая телепрограмм
  • диктор новостей
  • автор сценариев
  • режиссер
Авторские уникальные тексты любой сложности

  • статьи (в том числе аналитика)
  • очерки и зарисовки (в том числе о людях)
  • новостные заметки и репортажи
  • реклама
  • наполнение сайтов
  • редактирование и корректировка
  • рерайтинг и копирайтинг
  • работа в WordPress

Примеры некоторых моих работ (темы различные) можно посмотреть

здесь в портфолио.

Кое-что из моих телевизионных работ есть здесь

  • Высокая грамотность
  • Аккуратность
  • Точность
  • Внимательность
Способы оплаты:

  • WebMoney
  • карта ПриватБанка
Моя страничка на FB

А это одна из моих работ:

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WordPress
Портфолио
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Отзывы заказчиков
asap
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
9 баллов
9 лет назад
Копирайтинг и рерайтинг текстов и статей для сайта оконной тематики
Работа выполнена на хорошем уровне. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Vasudeva
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Статьи по ключам на туристическую тематику
Легкочитаемые и грамотно построенные тексты в сжатые сроки. Приятное общение. Спасибо за сотрудничество
Рекомендую заказчика с положительной стороны. Грамотный и ответственный. Оплата своевременная. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
$20
9 баллов
9 лет назад
Написание текстов строительной тематики.
Елена отлично справилась с поставленной задачей. Работа выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество! Василий - хороший заказчик. Остались положительные впечатления от работы. Оплата своевременная. Заказчик всегда на связи. Буду рада выполнить ещё заказы от Василия.
Ответный отзыв
s-maestro
Алексей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен рерайт текстов юридической тематики
Хороший рерайтер
Спасибо за сотрудничество! Задание было не очень лёгким - тексты содержат очень много терминов. Постановка задачи была четкой и грамотной, тексты заказчик проверил в тот же день и сразу же перевёл оплату, о которой договаривались. Была бы рада и в дальнейшем работать с Алексеем.
Ответный отзыв
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Текстовые задания
По всем параметрам ставлю высшие баллы - коммуникация, сроки, качество работы - все на высоте! Елена - настоящий профессионал своего дела. Это чувствуется сразу! Рекомендую к сотрудничеству.
Начало работы со Светланой оказалось довольно успешным. К тому же, мне дали интересную тему, поэтому было приятно работать. Оплата произведена быстро, буквально в течение часа после получения текста заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#305
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3848