Внимательный журналист. Грамотный редактор. Большая практика. Опыт.
Журналист, редактор, копирайтер
Образование: факультет журналистики Федерального Университета (г. Екатеринбург),
диплом с отличием
Большой опыт работы в СМИ
(газеты, ТВ каналы, радио, PR, сайты)
Газеты:
- корреспондент
- главный редактор
- редактор
- ведущая телепрограмм
- диктор новостей
- автор сценариев
- режиссер
- статьи (в том числе аналитика)
- очерки и зарисовки (в том числе о людях)
- новостные заметки и репортажи
- реклама
- наполнение сайтов
- редактирование и корректировка
- рерайтинг и копирайтинг
- работа в WordPress
Примеры некоторых моих работ (темы различные) можно посмотретьздесь в портфолио.
Кое-что из моих телевизионных работ есть здесь
- Высокая грамотность
- Аккуратность
- Точность
- Внимательность
- WebMoney
- карта ПриватБанка
А это одна из моих работ:
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Портфолио
- Примеры моих работ на ТВ318 просмотров
- Пример статьи на юридич. тему.455 просмотров
- Договор найма и трудовой договор16530 просмотров
- Боль в тазобедренном суставе1347 просмотров
- Работы на православную тематику220 просмотров
- Выпуск моих новостей на ТВ316 просмотров
- Пособие по безработице в 2015 году421 просмотр
- Краска силиконовая фасадная247 просмотров
- Боль в шее984 просмотра
- Программы поддержки молодых семей. Ноябрь 2014422 просмотра
- Причины болей в коленях610 просмотров
- Причины боли в пояснице365 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена на хорошем уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество
$20
10 баллов
9 лет назад
Легкочитаемые и грамотно построенные тексты в сжатые сроки. Приятное общение. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика с положительной стороны. Грамотный и ответственный. Оплата своевременная. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
$20
9 баллов
9 лет назад
Елена отлично справилась с поставленной задачей. Работа выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Василий - хороший заказчик. Остались положительные впечатления от работы. Оплата своевременная. Заказчик всегда на связи. Буду рада выполнить ещё заказы от Василия.
$1
10 баллов
9 лет назад
Хороший рерайтер
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Задание было не очень лёгким - тексты содержат очень много терминов. Постановка задачи была четкой и грамотной, тексты заказчик проверил в тот же день и сразу же перевёл оплату, о которой договаривались. Была бы рада и в дальнейшем работать с Алексеем.
$10
10 баллов
9 лет назад
По всем параметрам ставлю высшие баллы - коммуникация, сроки, качество работы - все на высоте! Елена - настоящий профессионал своего дела. Это чувствуется сразу! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Начало работы со Светланой оказалось довольно успешным. К тому же, мне дали интересную тему, поэтому было приятно работать. Оплата произведена быстро, буквально в течение часа после получения текста заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Копирайтинг
7 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#305
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3848