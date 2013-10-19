Нужен копирайтер, который хорошо знаком с темой туристического снаряжения, для написания обзоров и текстов на заданную тематику. Тексты должны вызывать доверие и быть написаны простым доступным языком эксперта. В качестве тестового задания необходимо ...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
- $40Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны 6 текстов по 2,5к знаков без пробелов на тему туристическое термобелье. Темы Термобелье Craft Термобелье Lasting Мужское термобелье Женское термобелье Шерстяное термобелье Детское термобелье ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $5
На некоторых страницах сайта будут размещены ссылки на статьи-обзоры, размещенные на этом же сайте. Необходимо предложить размещение этих ссылок на странице и то, как они будут выглядеть. Ссылки должны быть корректно хорошо видны, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужны полтора десятка обзоров по тур. снаряжению. Статьи должны помогать определиться в выборе. Соответственно должны быть интересными и информативными. Текст - примерно 3500-4000 символов без пробелов, уникальный, по ключам. Копирайтер-турист - обязателен. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $9
Ищу копирайтера для написания порядка 50 тематических текстов. Очень приветствуется копирайтер-походник, который ходит в горы. Для начала хочу увидеть толковый обзор газовых горелок, используя личный опыт. Текст - не менее 3500 знаков без пробелов, ...Завершен11 лет назад
- $5
Необходимо написать интересный читабельный текст про спальники по ключам. Текст - 2,5 тыс знаков без пробелов. Ключи - вхождение: спальный мешок - 3 спальные мешки - 3 купить спальный ...Завершен11 лет назад
- $8
Нужна читабельная познавательная статья для интернет-магазина туристической тематики. По ключам, на 2000-2200 знаков без пробелов. Основные ключи: походная аптечка аптечка туристическая Вхождение - 2 раза в тексте. ...Завершен11 лет назад
- $15
Нужны 3 текста по 2к знаков без пробелов, с короткими описаниями статей на 200 знаков. Статьи, с вхождением по 3-4 раза 2 ключей: зимние куртки куртки киев Вхождение ключа "куртки киев" ...Завершен12 лет назад
- $250
Нужно написать хорошие статьи на мой сайт по ключам. Это не сео. Сео, конечно, присутствует)). Каждый текст должен быть на 2200–2500 символов. Вхождение ключа — по 3–4 раза. Тексты должны быть такими, чтобы человек, ...Завершен12 лет назад
- $250
Нужны хорошие, почти продающие тексты ко ключевым словам. Тексты будут размешаться в интернет-магазине, в категориях товара, для оптимизации страницы и для помощи людям разобраться в разнообразии. Ключевые слова прилагаются.Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $8
Необходимо написать тексты по 2к сбп. Ключи: лыжи охотничьи - 2 текста охотничьи лыжи - 1 текста Тексты будут размещаться на читаемых страницах. Оплачивать буду через Приват 24Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $10
Написать текст про горнолыжные шлема, размером 1,8-2-2,5-3 тыс знаков с вхождением ключевых слов. Статья на тему: "Как выбрать горнолыжный шлем" "Особенности выбора..." "На что обратить внимание при выборе..." ...Завершен12 лет назад
- $5
Статья, заточенная под ключевое слово: "палатки туристические". Текст 2500-3000 символов. Точное вхождение ключа - 3 раза. Разбавленное вхождение - 3 раза. Уникальность - не меньше 90% Так же, в тексте, должны быть следующие ключи: ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужен обновленный дизайн шапки сайта, освежить логотип. Сфера походы, туризм. http://multisport.com.ua Поисковик говорит, что сайт с вирусами. Вирусов нет. Переезжаем на другой движок сюда: http://freeborn.com.ua/ Сайт будет таким. Лого сделать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад