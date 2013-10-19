Vasudeva

Алексей Черненький Vasudeva

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Ищу копирайтера, который ходит в горы, для написания обзоров и текстов

    $40

    Нужен копирайтер, который хорошо знаком с темой туристического снаряжения, для написания обзоров и текстов на заданную тематику. Тексты должны вызывать доверие и быть написаны простым доступным языком эксперта. В качестве тестового задания необходимо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи по ключам на туристическую тематику

    Нужны 6 текстов по 2,5к знаков без пробелов на тему туристическое термобелье. Темы Термобелье Craft Термобелье Lasting Мужское термобелье Женское термобелье Шерстяное термобелье Детское термобелье ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение ссылок на странице

    $5

    На некоторых страницах сайта будут размещены ссылки на статьи-обзоры, размещенные на этом же сайте. Необходимо предложить размещение этих ссылок на странице и то, как они будут выглядеть. Ссылки должны быть корректно хорошо видны, ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзоры туристического снаряжения

    $500

    Нужны полтора десятка обзоров по тур. снаряжению. Статьи должны помогать определиться в выборе. Соответственно должны быть интересными и информативными. Текст - примерно 3500-4000 символов без пробелов, уникальный, по ключам. Копирайтер-турист - обязателен. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты по туристическому снаряжению

    $9

    Ищу копирайтера для написания порядка 50 тематических текстов. Очень приветствуется копирайтер-походник, который ходит в горы. Для начала хочу увидеть толковый обзор газовых горелок, используя личный опыт. Текст - не менее 3500 знаков без пробелов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст по ключам. Туризм

    $5

    Необходимо написать интересный читабельный текст про спальники по ключам. Текст - 2,5 тыс знаков без пробелов. Ключи - вхождение: спальный мешок - 3 спальные мешки - 3 купить спальный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья на сайт по ключам

    $8

    Нужна читабельная познавательная статья для интернет-магазина туристической тематики. По ключам, на 2000-2200 знаков без пробелов. Основные ключи: походная аптечка аптечка туристическая Вхождение - 2 раза в тексте. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи на тему зимней одежды

    $15

    Нужны 3 текста по 2к знаков без пробелов, с короткими описаниями статей на 200 знаков. Статьи, с вхождением по 3-4 раза 2 ключей: зимние куртки куртки киев Вхождение ключа "куртки киев" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи на сайт

    $250

    Нужно написать хорошие статьи на мой сайт по ключам. Это не сео. Сео, конечно, присутствует)). Каждый текст должен быть на 2200–2500 символов. Вхождение ключа — по 3–4 раза. Тексты должны быть такими, чтобы человек, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты на туристическую тематику

    $250

    Нужны хорошие, почти продающие тексты ко ключевым словам. Тексты будут размешаться в интернет-магазине, в категориях товара, для оптимизации страницы и для помощи людям разобраться в разнообразии. Ключевые слова прилагаются.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты

    $8

    Необходимо написать тексты по 2к сбп. Ключи: лыжи охотничьи - 2 текста охотничьи лыжи - 1 текста Тексты будут размещаться на читаемых страницах. Оплачивать буду через Приват 24

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статьи на лыжную тематику.

    $10

    Написать текст про горнолыжные шлема, размером 1,8-2-2,5-3 тыс знаков с вхождением ключевых слов. Статья на тему: "Как выбрать горнолыжный шлем" "Особенности выбора..." "На что обратить внимание при выборе..." ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья на тему туризма по ключевым словам

    $5

    Статья, заточенная под ключевое слово: "палатки туристические". Текст 2500-3000 символов. Точное вхождение ключа - 3 раза. Разбавленное вхождение - 3 раза. Уникальность - не меньше 90% Так же, в тексте, должны быть следующие ключи: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Освежить дизайн шапки и логотипа

    $50

    Нужен обновленный дизайн шапки сайта, освежить логотип. Сфера походы, туризм. http://multisport.com.ua Поисковик говорит, что сайт с вирусами. Вирусов нет. Переезжаем на другой движок сюда: http://freeborn.com.ua/ Сайт будет таким. Лого сделать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Annnni85
Инна 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Ищу копирайтера, который ходит в горы, для написания обзоров и текстов
Алексей спасибо за доверие. С Вами очень комфортно работать. Всегда приятно общаться с человеком открытым, который знает и любит своё дело. Оплата без задержек. Надеюсь сотрудничество будет длительным. Рекомендую
Инна, спасибо за сотрудничество. Очень приятно иметь дело с человеком, который делает больше, чем я ожидают. Люблю открытых, адекватных и ответственных людей. Работаем дальше.
Ответный отзыв
promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
32 отзыва
$30
10 баллов
11 лет назад
Статьи по ключам на туристическую тематику
Очень рекомендую Алексея, как добросовестного заказчика. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь =)
Хороший копирайтер и добросовестная исполнительница, готовая "вылизывать" работу до победного конца )) Очень приятно удивила. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Elena_Mazur
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Статьи по ключам на туристическую тематику
Рекомендую заказчика с положительной стороны. Грамотный и ответственный. Оплата своевременная. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Легкочитаемые и грамотно построенные тексты в сжатые сроки. Приятное общение. Спасибо за сотрудничество
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mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Текст по ключам. Туризм
Доволен сотрудничеством, приятный заказчик. Рекомендую
Спасибо за добросовестность.
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str_labz
Алексей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи на лыжную тематику.
Написание статей
Работой доволен, рекомендую!
Легко и грамотно по теме. Благодарю за такую статью. Приятно иметь дело.
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