Обзоры туристического снаряжения

Нужны полтора десятка обзоров по тур. снаряжению.

Статьи должны помогать определиться в выборе. Соответственно должны быть интересными и информативными.

Текст - примерно 3500-4000 символов без пробелов, уникальный, по ключам.

Копирайтер-турист - обязателен. Варианты: "у меня друг копирайтер" - не подходят.

Ключи и примеры обзоров дам при работе.

Работать начинаем после написанного обзора на выбранную тему с ключами. Если обзор удовлетворительный, то работаем дальше.

Плачу на карту Приват. 150 грн за обзор.

Темы для обзора:

Спальники

Трекинговые сандали

Налобный фонарь

Ветровки

Плащ-пончо

трекинговые палки

Выбор палатки

Трекинговая обувь (ботинки)

Каремат (самонадувающийся)

Газовая горелка

Питьевые системы

Варианты заявок "Готова к сотрудничеству", "Работаю качественно и в срок" и иже с ними, не рассматриваю. Если Вы подали заявку, это уже так, палюбому))) Иначе, зачем Вы здесь. В заявке пишите куда ходили и где были.