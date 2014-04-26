Рерайт текста

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Задание объявление:

Сдается 1-комнатная квартира посуточно Западный Микрорайон.

Квартира чистая, просторная, светлая. Окна выходят во двор на открытую территорию, есть место для парковки автомобиля.

В вашем распоряжении – необходимая бытовая техника: сплит система, газовая плита, микроволновка, стиральная машина автомат, электрический чайник, утюг+гладильная доска, телевизор – кабельное ТВ, домофон.

Для Вашего удобства – wi-fi-интернет, посуда, постельное белье и полотенца, уборка квартиры, чай, кофе и сахар.

Квартира укомплектована мебелью – двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, диван, комод, письменный стол, шкаф, обеденный стол и стулья, кухонный гарнитур.

Квартира расположена рядом с – Южный Федеральный Университет, Областная больница №20, ГПЗ-10, парк Сказка, Дельфинарий, фитнес клуб Х-Fit, Областная клиническая больница, Рынок «Привоз», Детская областная больница.

В шаговой доступности для Вас – кафе, рестораны, салоны красоты, продуктовые магазины и супермаркеты, фитнес-клубы и торговые центры.

Вы легко доберетесь в любой конец города – очень удобная транспортная развязка в центр города, 15 минут до центра на городском транспорте.

Предоставляем отчетные документы.

Звоните и бронируйте эту квартиру!