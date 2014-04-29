Описания парфюмерной продукции

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужен автор парфюмерных описаний, имеющий опыт работы с этой тематикой, умеющий писать читабельные тексты.

Необходимо регулярно делать описания для нишевой и люксовой парфюмерии, размер описания 600–700 симв бп

Цена 1 описания — 40 рублей, оплата на Вебмани.

10 лет назад
ecliptica15
Анна 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Annamaria
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$15
30 дней
Спасибо за сотрудничество! Анна - замечательный копирайтер, выполняет работу быстро и качественно, сроки не нарушает. Приятный слог, отличная грамотность. Тексты легко читаются и обладают прекрасной уникальностью.
Очень довольна сотрудничеством с Анной. Оплата всегда моментальная, задание ставит понятное и четкое. И вообще с Анной очень приятно и комфортно работать.
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