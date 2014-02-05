Рерайт реферата

Необходимы статьи о пенсионном обеспечении (виды пенсий, условия назначения, расчёты и т.д.) в России. Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для обычного человека. Пример требований и технического задания (ТЗ) находится в ...
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Есть готовый реферат. По политологии. Реферата 27 страниц. Слов около 5000. Уникальность текста маленькая, проверял пару программами. Нужна хорошая уникальность, самое главное введение и заключение. С ценой договоримся. Я цен особо не знаю. Обращаюсь в первый раз. Очень срочно нужно(. Желательно чем быстрее тем лучше
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