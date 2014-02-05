Рерайт реферата

К несчастью, заказчик недобросовестный, не связывайтесь с ним. Я со своей стороны все сделала в срок. Однако, оплата моей работы через вебмани, видимо, не прошла, а решать эту проблему он категорически не собирается, сообщения не читает. Желающим могу предоставить скриншоты переписки. Настоятельно не рекомендую!