Автор на новостные сайты

Здравствуйте.

Необходим человек, который будет оперативно писать новостные статьи и материалы на несколько сайтов.

Тематика разная - соцсети, шоу-бизнес, региональная.

Размер новости: от 1000 до 3000 симв. без пробелов (в зависимости от ресурса) + 1-2 фотографии; смысловое деление на абзацы и наличие подзаголовков приветствуются. Уникальность от 95% по content-watch.ru.

Сайты на движках wordpress и dle, при необходимости обучим работе с движком.

Оплата вебмани, 25-30 рублей за 1000 симв. без пробелов.

От вас мы ожидаем: желание работать, стабильность (не пропадать внезапно, предупреждать заранее), возможность выйти он-лайн в рабочее время в будни.

От нас: интересная работа, стабильная оплата.

На вопросы отвечу по почте, icq или skype (контакты в профиле).