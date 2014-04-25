Автор на новостные сайты

Привет всем! Ищу переводчика/копирайтера на автомобильный сайт. Ваша цель - находить в буржунете интересные статьи, переводить их и публиковать на моем сайте. Интересуют именно интересные статьи, к примеру: 1) http://www.kolesa.ru/article/2014/02/26/evolyutsiya_avtomobilnyh_far_ot_kerosina_do_svetodioda 2) http://vova-91.livejournal.com/4386367.html 3) http://www.kolesa.ru/article/2014/03/08/kak_raspoznat_nastoyaschiy_vnedorozhnik 4) http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/03/06/612749-chto-iz-spiska-optsiy-pokupat-ne-nado-a-na-chto-stoit-raskoshelitsya.html 5) http://wrongmag.ru/2014/02/05/luchshie-mashinyi-mira/ И тому подобное... Честно говоря не знаю, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходим человек, который будет оперативно писать новостные статьи и материалы на несколько сайтов.
Тематика разная - соцсети, шоу-бизнес, региональная.
Размер новости: от 1000 до 3000 симв. без пробелов (в зависимости от ресурса) + 1-2 фотографии; смысловое деление на абзацы и наличие подзаголовков приветствуются. Уникальность от 95% по content-watch.ru.
Сайты на движках wordpress и dle, при необходимости обучим работе с движком.
Оплата вебмани, 25-30 рублей за 1000 симв. без пробелов.
От вас мы ожидаем: желание работать, стабильность (не пропадать внезапно, предупреждать заранее), возможность выйти он-лайн в рабочее время в будни.
От нас: интересная работа, стабильная оплата.
На вопросы отвечу по почте, icq или skype (контакты в профиле).
- Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $120
Техническое задание Необходимо наполнить характеристиками товары(около 1500 штук). Файл во вложении. Будет использоваться для фильтров поэтому одинаковые значения должны быть заполнены одинаково. Нужно оперативно сделать(желательно командой) Файл с товарами во вложении. Товары из файла относятся к ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать рерайт 20-30 статей. Объем 500-150 символов (зависит от статьи). Ссылки на нужные материалы предоставлю. Если в материале есть картинка, копируете ее в готовый текст (вставлять именно картинку, а не ссылку на нее) Готовые файлы должны ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо составить и разместить 30 объявлений на авито. Ниша - самокаты. Текст объявления - это рерайт характеристик + 1-2 предложения подающей воды. Все фотки и характеристики на одном сайте - ничего искать не надо. Аккаунт ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый. Для размещения на лэндинге необходимо переписать преимущества глонасс трекеров. Каждая позиция должна быть четкой и ясной, завлекающей. Два три слова максимум. Читатель должен понять что сэкономит время и деньги и вообще будет доволен как ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо размещать положительные отзывы о врачах, о частной клинике на тематических сайтах и форумах. Тема: гинекология (сейчас) потом урология, проктология, неврология, узи, гастро, дерматология, лор. Размещать нужно на 10 разных сайтах. Для регистрации на сайтах Вам будет предоставленные ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статьи на тему: Архитектурное проектирование - 1шт. Проектирование инженерных сетей - 1шт. Проектирование водоснабжения и канализации - 1шт. Проектирование отопления - 1шт. Проектирование систем пожаротушения - 1шт. Проектирование электроснабжения - 1шт. Разработка проектов перепланировки - 1шт. Разработка сметной документации - 1шт. Экспертиза ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для рекламной компании для массовой рассылки требуется продающее письмо-коммерческое предложение. Требуется презентация для рекламодателей. Рассмотрим варианты для дальнейшего сотрудничества в различных проектахКопирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется копирайтеры, которые готовы срочно доделать горящий проект! Осталось часов 5-6, за это время 1 человек может написать 20-50 тысяч символов, мне нужно 2-3 таких человека, чтобы доделать проект. Бюджет до утра составляет 5,5-7 тысяч ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад