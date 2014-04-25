Объявления на авито с размещением

$50
КопирайтингЗакрыт13 заявок291 просмотр
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Необходимо составить и разместить 30 объявлений на авито. Ниша - самокаты. Текст объявления - это рерайт характеристик + 1-2 предложения подающей воды. Все фотки и характеристики на одном сайте - ничего искать не надо. Аккаунт на авито дам, примеры тоже. Пишите цену. Размещать по 10 объявлений в день. Плачу за каждые 10 объявлений. Интересует долгосрочное сотрудничество. Оставляйте заявки и пишите цены.

10 лет назад
sid_sid
Илья 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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