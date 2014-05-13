Требуются контент-менеджеры (спорт)

$100
КопирайтингЗакрыт11 заявок438 просмотров
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В спортивный проект требуются контент-менеджеры, которые разбираются в футболе.

Обязанности: наполнение сайта свежими новостями: копипаст/рерайт с

добавлением картинок и фото(видео).

Требования:

- грамотный текст без ошибок.

- нахождение кандидатов в Украине.

- на длительный срок.

Оплата: 1 час/8 грн. Выплаты — 1 раз в месяц, возможен аванс.

Работа посменная в дневное время суток. Работа постоянная и

стабильная. Все условия и детали обговариваются в скайпе.

10 лет назад
PoisonUA
43 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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