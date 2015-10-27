Рерайт 350 описаний для фильмов

$200
КопирайтингЗавершен48 заявок510 просмотров
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Здравствуйте. Нужен качественный рерайт 350 описаний для фильмов (около 180 000 знаков). Исходники предоставлю.

Указывайте цену за 1000 знаков.

10 лет назад
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$160
22 дня
Рекомендую.
Спасибо, рада сотрудничеству!
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