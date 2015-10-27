Работа подойдет для начинающих рерайтеров и копирайтеров, которые готовы писать в день 10–40 К, на таких и ориентируюсь. Нужны рерайтеры для написания статей/новостей различных тематик (Постоянное сотрудничество, работа есть на каждый день). Рерайт не по ...
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Здравствуйте. Нужен качественный рерайт 350 описаний для фильмов (около 180 000 знаков). Исходники предоставлю.
Указывайте цену за 1000 знаков.
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