Работа подойдет для начинающих рерайтеров и копирайтеров, которые готовы писать в день 10–40 К, на таких и ориентируюсь.

Нужны рерайтеры для написания статей/новостей различных тематик (Постоянное сотрудничество, работа есть на каждый день). Рерайт не по одному предложению. Читаете статью/новость, и пишете ее своими словами (нужен только ручной рерайт). Тексты для рерайта ищите сами, интернет переполнен любыми материалами, новости брать можно с Яндекс новостей (если будет нужно источники некоторые вам предоставлю).

Требования:

Грамотное написание, без ошибок (без использования синомайзеров и прочих программ, замены букв*, не писать не читабельные тексты, и т.д.).

Уникальность не менее 93% по http://www.content-watch.ru/text/.

Готов сотрудничать сразу с несколькими людьми (требуется в команду еще 2–3 рерайтера).

Подробнее всё обсуждается через ЛС, ICQ, email.