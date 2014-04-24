Контент менеджер на сайт

На странице http://www.avt-avto.ru/podemniki-dlya-avtomobiley/ слева есть фильтр с прямыми ссылками по грузоподъемности и производителю (будет еще добавлен по стране производства). На результатах этого фильтра будут выводиться небольшие тексты по 300-400 символов, сами тексты будут одинаковые, будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту http://favoritnr1.com/ требуется спортивный обозреватель. Написание и добавление новостей на сайт. Работа на постоянной основе. Оплата 50р \1000 символов. Минимальный дневной объем - 12000 символов.
В обязанности контент менеджера будет входить написание и добавление новости на сайт.
Опыт обязателен!
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