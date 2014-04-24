Контент менеджер на сайт

$500
КопирайтингЗакрыт3 заявки559 просмотров
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Сайту http://favoritnr1.com/ требуется спортивный обозреватель. Написание и добавление новостей на сайт. Работа на постоянной основе. Оплата 50р \1000 символов. Минимальный дневной объем - 12000 символов.

В обязанности контент менеджера будет входить написание и добавление новости на сайт.

Опыт обязателен!

10 лет назад
israkaif
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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