В Сео компанию нужен копирайтер на удаленку

Требуются авторы для наполнения качественными публикациями интернет-сайта автомобильного направления. Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 30 рублей. Требования: - Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным. - Грамотность (ваши статьи будут проверяться ...
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В компанию занимающейся продвижением сайтов в сети интернет на постоянную работу требуется профессиональный копирайтер.
Заказов много, работа с ключами.
Оплата 50 руб. за 1000 символов.
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