В Сео компанию нужен копирайтер на удаленку

КопирайтингЗавершен20 заявок475 просмотров
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В компанию занимающейся продвижением сайтов в сети интернет на постоянную работу требуется профессиональный копирайтер.

Заказов много, работа с ключами.

Оплата 50 руб. за 1000 символов.

10 лет назад
riko_0
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$50
30 дней
Сотрудничаю с Дмитрием уже почти два месяца. Всегда в срок исполняет заказы по написанию уникальных коммерческих seo текстов, при необходимости корректирует и дорабатывает заказ подстраиваясь под заказчика. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую работать с Дмитрием.
Доволен сотрудничеством с Александром на все 100%. Четкое и несложное ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Буду рад продолжению сотрудничества. Спасибо)))
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