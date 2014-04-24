Авторы для написания рецептов

Здравствуйте!

Опишу что нужно будет делать:

1) Ищите исходник любого понравившегося Вам рецепта объемом 2500-3000 символов.

2) Делаете его рерайтинг с уникальностью не ниже 90% по Адвего

3) Делаете текст структурированным, желательно чтобы описание было пошаговым.

4) Сдаете в документе Word.

Работа постоянная. Объемы обсудим непосредственно с исполнителем (приму 2-х).

Цена: 3$ за 1 рецепт.

P/S: Картинки не нужны, ключи не нужны, вообще нужно только то, что я описала - не спрашивайте меня а нужно ли то или это, все написано.

Обязательные требования:

Ответственность: сказали - сделали

Порядочность: не первый год на рынке, не пытайтесь обхитрить

Грамотность: хотя бы по Word проверке

С Уважением, Виктория!