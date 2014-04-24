Требуется автор. Тематика: "Стоматология"

Тексты просто шикарные! Легкие, грамотные, без воды. Скорость выполнения задания - супер! Все точно в срок и даже раньше. По общению тоже никаких претензий: исправлял текст по моим "хотелкам" 3 раза - и ни разу я не услышал от него ни малейшего возмущения. Классный автор, всем рекомендую!