Требуется автор. Тематика: "Стоматология"

Здравствуйте! Необходимо написание 5 статей (копирайт) по НЧ запросам ключевых слов от 300 до 600 показов в месяц с анализом конкурентов для выхода каждой статьи в топ-10. Тематика статей: статья должна быть на любую жизненную тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера/рерайтера для наполнения сайта стоматологической тематики. В данный момент нужны статьи по стоматологическим услугам: лечение зубов, имплантация зубов, установка брекетов и тд. В дальнейшем - 5-10 статей в неделю.
Требования к статьям:
- легкий слог
- разбитие на подразделы
- уникальность от 95%
- от 2к символов
Требования к автору:
- готовность взять заказ сегодня
- примеры работ
- четкое выполнение сроков
- отзывы, вм (БЛ > 0 и "не вчера созданный") или яд (идентифицированный пользователь)
Возможна предоплата. Оплата вм или яд. Жду предложений с ценами.
- Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, На сайт туристической тематики нужен рерайтер. План - 50 статей в месяц. до 1.5$ за 1000 знаков. . до 75$ Укажите в ответе, возможность принятия оплаты через PayPalКопирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Работа подойдет для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Нужны уникальные статьи свободной тематики. Уникальность более 96% по Адвего. Отдается предпочтение авторам, которые всегда находятся на связи. Присылайте все вопросы в личные сообщения или оставляйте заявки. Работы много, ...Копирайтинг68 заявокЗакрыт10 лет назад
- $14
Нужно наполнить и оформить тексты на сайте autobusa.ru Умение работать в редакторе Joomla 1.6 Тексты написаны, прилагаются после выбора исполнителя. Задача красиво оформить тексты с требованием SEO Текстов 10 штЗавершен10 лет назад
В связи с расширением сайта joomla-secrets.ru, объявляется набор копирайтеров или людей с опытом работы в joomla. Обязанности: написание информационно-интересных и уникальных статей на сайт.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу копирайтера/рерайтера любящего ИТ-тему. Тематика проекта для которого будут нужны новости - рынок мобильных приложений. Не обзоры приложений, а именно новости компаний и самих этих приложений и все что с ними связано. По ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим качественный рерайт вместе с SEO оптимизацией текста. Грамотно расставить ключи, пригладить текст под сайты. необходима высокая уникальность рерайта. Тематика - купить авиабилеты онлайн. Пожалуйста, предлагайте только адекватную заданию стоимость. В задании несколько ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Есть новый портал о домашних животных. Задача такова - форум пустой, нужно заполнить его темами, разделами, опросами. С вас цена и срокиКопирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен постер-рерайтер, знакомый с тематикой игр Operation Flashpoint и ArmA. Задача: писать небольшие обзоры к дополнениям для игр (по 1 обзору в день), порядка 1000 знаков + делать 1-2 небольших скрина. Пищу для творчества даём в соответствии ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется Ньюсмейкер - копирайтер для нового новостного городского сайта - Москва. Обязательно наличие опыта в аналогичной работе, приветствуется профильное образование - журналистика, лингвистика, гуманитарий. Работа по-совместительству, удалённая - сдельная. По итогам месяца премия, в случае успешного постинга ...Завершен10 лет назад