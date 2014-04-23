SEO-Копирайтинг с анализом

Здравствуйте! Необходимо написание 5 статей (копирайт) по НЧ запросам ключевых слов от 300 до 600 показов в месяц с анализом конкурентов для выхода каждой статьи в топ-10.

Тематика статей: статья должна быть на любую жизненную тему для помощи людям. Прим. Как оплатить штраф за неправильную парковку? или как сделать что-либо еще.