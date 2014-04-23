Постер на игровой сайт

Нужен постер-рерайтер, знакомый с тематикой игр Operation Flashpoint и ArmA.

Задача: писать небольшие обзоры к дополнениям для игр (по 1 обзору в день), порядка 1000 знаков + делать 1-2 небольших скрина.

Пищу для творчества даём в соответствии с планом.

Оплата: 30 руб за обзор + 5 руб за каждый скрин. Если будет инициатива самостоятельно публиковать обзоры на сайте - оплатим отдельно.

Подработка небольшая, но постоянная, на долговременную перспективу. Главное требование: хорошее владение тематикой Operation Flashpoint, ArmA.

Благодарим за внимание, ждём предложений.