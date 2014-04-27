Продающие тексты на бетонные изделия.

Уважаемые контент-менеджеры, нужно заполнить интернет-магазин климатического оборудования. Всё переносится из каталогов на сайт. Работа чисто механическая нужно только внимательно вносить то что есть в каталоге. Правила заполнения описаны и очень удобны. Работы много около 20 каталогов. ...