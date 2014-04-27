Продающие тексты на бетонные изделия.

Приглашаем копирайтеров на проект, посвященный оздоровительной тематике, с целью долгосрочного сотрудничества. Ежедневный объем работы: от1 до 3 статей (объем статьи от 3 до 6 тыс. зн.б.п.) 5 дней в неделю. Оплата 50 рублей за 1000 зн. б. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется статья. Сейчас она оформлена под несколько запросов.
Нужно сделать на ее основе пять статей, под пять разных запросов.
1. Кольца бетонные
2. Кольца колодезные
3. Кольца канализационные
4. Кольца пазогребневые
5. Кольца ЖБИ
Подробности задания в прикрепленном файле.
Просьба сразу указывать сроки и стоимость работ!
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