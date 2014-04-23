Статьи о натуральной косметике

Мне на сайт нужны рерайтеры. Оплата 30 рублей/1000 символов. Сейчас доступно заказов на 8000 рублей. Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста. Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )
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Приветствую уважаемые писатели,
Для интернет-магазина необходимо писать статьи по натуральной косметике: уход за рукам,ногами,телом,лицом и т.д. , а так же про способы ухода за кожей и особенности натуральной косметики. Каждая статья будет отвечать на 1 тематику и должна быть не менее 5-6 тыс. знаков без пробелов. Начнем с 2-3 статей, дальше будет больше.
Есть примеры работ по данной теме?
Цены и сроки называйте свои.
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