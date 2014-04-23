Статьи о натуральной косметике

Приветствую уважаемые писатели,

Для интернет-магазина необходимо писать статьи по натуральной косметике: уход за рукам,ногами,телом,лицом и т.д. , а так же про способы ухода за кожей и особенности натуральной косметики. Каждая статья будет отвечать на 1 тематику и должна быть не менее 5-6 тыс. знаков без пробелов. Начнем с 2-3 статей, дальше будет больше.

Есть примеры работ по данной теме?

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