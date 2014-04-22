Написание и размещение отзывов о товаре

Есть финансовый журнал, где необходимо постить рерайт финансовых новостей, 1-2 новости в день. Есть журнал о спорте для женщин, красивой фигуре, для него нужна 1 статья в день Новости предварительно согласовывать со мной, иногда я буду давать ...