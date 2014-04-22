Написать статьи для сайта.

КопирайтингЗакрыт29 заявок315 просмотров
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Доброго времени суток!

Есть сайт detkineposedi.ru, посвященный темам планирования беременности, родам, ухода и воспитания ребенка. Требуется написать статьи для этого сайта (и в дальнейшем сотрудничать).

На данный момент нужно написать статьи по тематикам:

1. "Роль отца в воспитании ребенка".

2. "Второй ребенок в семье".

3. "Женщина –мать женщина – жена: как найти баланс".

4. "Послеродовая депрессия".

5. "Что важно знать перед планированием беременности?".

Оплата по договоренности от 5 $ за 1000 символов.

Выбрав тему из списка, пишите в ЛС.

Пожелание: содержание статьи должно быть подкреплено профессиональными знаниями.

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khoroshilova
Ирина 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
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