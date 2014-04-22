Требуются контент редакторы для заполнения сайта

На проект интернет магазина http://krepostekb.ru/ требуются контент редакторы. Задача: брать позицию по прайсу, заполнять товар соответствующий рубрике. Создавать минимальное описание, поиск обработка картинки, отражающей товар, заполнение характеристик товара. Так же будет необходимость в написании или рерайте текстов по заданным характеристикам, ключевые слова под страницы будут предоставлены. Предпочтительно нужны люди с опытом способные разобраться в админке детали и стоимость обсудим индивидуально.