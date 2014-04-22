Составить описания к компонентам для Joomla

Нужно составить качественное текстовое описание к следующим бесплатным компонентам для Joomla :

1. VirtueMart

2. redSHOP

3 .Community Builder

4. K2

5. ZOO

6. Kunena

В описании указать для чего нужны компоненты, их хактеристики и их возможности.

Кол-во символов на компонент : от 2000 до 4000

Пишем цены за 1k знаков. Источник : официальные сайты компонентов или другие проверенные источники

Убедительная просьба, пожалуйста, если вы не сильно знакомы с Joomla, не пишите мне вообще!