Составить описания к компонентам для Joomla

КопирайтингЗакрыт6 заявок135 просмотров
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Нужно составить качественное текстовое описание к следующим бесплатным компонентам для Joomla :

1. VirtueMart

2. redSHOP

3 .Community Builder

4. K2

5. ZOO

6. Kunena

В описании указать для чего нужны компоненты, их хактеристики и их возможности.

Кол-во символов на компонент : от 2000 до 4000

Пишем цены за 1k знаков. Источник : официальные сайты компонентов или другие проверенные источники

Убедительная просьба, пожалуйста, если вы не сильно знакомы с Joomla, не пишите мне вообще!

Joomla
10 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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