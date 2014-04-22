Тексты для Интернет-магазина

Нужно написать статьи для миралинкс в формате загрузки (txt файлы) В каждой статье по 2 ссылки. Каждая статья по 2000 символов. Нужно 100 статей. Общая плата за 100 статей - 6000 рублей. Ключи: call центр, колл центр, колцентр, кол центр, call center, контакт центр, контактный центр, телемаркетинг, услуги ...