Рерайт

$50
КопирайтингЗакрыт5 заявок248 просмотров
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Необходим рерайт. 30.000знаков, срок сегодня вечер. Уникальность рерайта 80% по етхт.

10 лет назад
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень неответственный исполнитель. Должен был часть работы отправить 22-ого апреля вечером и часть 23-его утром. Отправил часть работы 23-его утром и требовал оплату, чтобы отправить другую часть (хотя у нас не было такой договоренности). После он отправил другую часть вечером 23-его и вся уникальность работы была 65% по етхт, а мне нужна уникальность 80% по етхт. На мой вопрос почему уникальность такая низкая, ответил что у него "все норм". Из-за его неответственности, человека появились проблемы! Не рекомендую этого исполнителя для срочных проектов, поскольку он не соблюдает сроки и делает работу некачественно.
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