Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рерайт. 30.000знаков, срок сегодня вечер. Уникальность рерайта 80% по етхт.
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