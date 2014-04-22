Очень неответственный исполнитель. Должен был часть работы отправить 22-ого апреля вечером и часть 23-его утром. Отправил часть работы 23-его утром и требовал оплату, чтобы отправить другую часть (хотя у нас не было такой договоренности). После он отправил другую часть вечером 23-его и вся уникальность работы была 65% по етхт, а мне нужна уникальность 80% по етхт. На мой вопрос почему уникальность такая низкая, ответил что у него "все норм". Из-за его неответственности, человека появились проблемы! Не рекомендую этого исполнителя для срочных проектов, поскольку он не соблюдает сроки и делает работу некачественно.