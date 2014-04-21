5 качественных статей на свадебную тему

КопирайтингЗакрыт26 заявок212 просмотров
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Знание свадебной тематики обязательно.

Свадьба в Доминикане, Свадьба в Париже, Свадебные кольца, свадьба в британском стил и др. Минимум воды и максимум нужных идей и фактов. До 1000 знаков каждая статья.

К каждой статье необходимо найти фотографии.

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10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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