Статьи восстановление данных, ремонт ПК

КопирайтингЗакрыт14 заявок136 просмотров
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Постоянное сотрудничество

Необходим рерайт/копирайт в огромных количествах.

Тематика Восстановление данных с цифровых носителей (основная), Ремонт ПК, Ремонт ноутбуков.

Есть примерно 10 работающих сайтов, которые очень желательно пополнять + готов сделать еще до 20 сайтов.

Также желательно размещать статьи на сайте, подбирать фото и немного их править и тоже размещать (это все не сложно, могу научить).

Типы сайтов разные, можно одновременно заниматься несколькими, пример: услуги fixinfo.ru, форум fixforum.ru, программы fixsoft.ru, информационный fixpedia.ru ...

Требования:

Грамотное написание, без ошибок.

Уникальность не менее 95%.

Вы должны хоть немного разбираться в этих темах.

По срокам не напрягаю - главное качество. Готов сотрудничать сразу с несколькими людьми.

Оплата всегда вовремя.

По ценам обсуждаемо, завышенные не интересуют.

Просьба указывать ваши цены.

10 лет назад
MainRoot
Павел 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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