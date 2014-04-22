Качественные тексты о цветочном бизнесе

Необходимо добавить на сайт 40 статей. Оплата 1000р. Получается 25р за статью. Оплата по факту, либо например за каждые 10-20 статей. Хотелось бы найти 2-3 человек, которые будут работать, можно и одного, но тогда продуктивность должна ...
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Требования к исполнителю: понимание флористики, опыт написания текстов о цветочном бизнесе, хорошее понимание техники стабилизации цветов. Текст должен быть легко читаемым, не сухим, с грамотной вставкой ключей.
Оплата за первый текст 80р/1000збп, качественная работа будет оплачена дороже.
Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.
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