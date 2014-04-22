Качественные тексты о цветочном бизнесе

КопирайтингЗавершен13 заявок188 просмотров
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Требования к исполнителю: понимание флористики, опыт написания текстов о цветочном бизнесе, хорошее понимание техники стабилизации цветов. Текст должен быть легко читаемым, не сухим, с грамотной вставкой ключей.

Оплата за первый текст 80р/1000збп, качественная работа будет оплачена дороже.

Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.

10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Shvayevskaya
Лина 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$3
2 дня
Несмотря на единственный отзыв, рискнула дать Лине сложное ТЗ и не пожалела. Запрошенная сумма была выше указанной в проекте, но результат стоил того - интересный эмоциональный текст с глубоким вниканием в специфическую тематику и плавной вставкой множества ключей.
В первую очередь спешу поблагодарить за приятные слова! Всем копирайтерам: очень приятный, ответственный и адекватный заказчик. Что важно для нашей братии? Четкая постановка задачи, вежливость в общении, готовность к конструктивному диалогу и обсуждениям. Очень порадовала оплата, все очень оперативно. Работу выполнил, отправил, Ольга проверила и в тот же день оплатила. В общем, Оля, всегда с удовольствием выполняю ваши задания. Радует, что наше сотрудничество не закончилось единичным заказом. Вам хочу пожелать удачи в делах, профессионального роста и хороших исполнителей)))
meytur
Макс 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-1)
10 лет назад
$20
2 дня
Подкупающее сочетание яркого образного стиля и детального погружения в специализированную тематику. Мгновенное исполнение заказа без лишних вопросов. Только приятные впечатления от сотрудничества.
Приятная девушка и превосходная заказчица. Ольга - настоящий профессионал в своем деле, четко и лаконично формулирует ТЗ, оперативно отвечает на вопросы по проекту, и практически моментально оплачивает работу после завершения дела. Было очень приятно работать вместе и надеюсь на продолжение сотрудничества. Категорически рекомендую!
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