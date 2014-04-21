Написать эссе на английском на конкурс

Добрый день!

Требуется написать эссе - конкурсная работа - на тему "Вместе мы сила". Эссе должно быть на английском языке. Главное в нем обозначить тему межэтнической солидарности и толерантного отношения к разным народам. Содержание работы - полностью ваша фантазия.

Здесь вы найдете всю информацию по структуре эссе на английском и практические советы по написанию http://engblog.ru/how-to-write-essay

Все требования по оформлению работы скину на почту исполнителю.

Объем работы 1,5 страницы A4 в печатном виде.

Кол-во знаков: 1800-2000 б/проблов

Сроки: сегодня 22:00 (край - завтра в 8:00 утра)