Описание товаров в интернет-магазин (отделка)

$100
КопирайтингЗакрыт17 заявок191 просмотр
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Необходимо написать описания для товаров в интернет магазин.

Тематика: Отделочные материалы(смеси на основе гипса)

Количество позиций: 50 +-

Количество знаков в одной карточке товара: до 250-500 знаков

Рабочее общение исключительно через сервисы Гугла.

Интересует длительное сотрудничество с перспективой.

10 лет назад
Tm-Zenit
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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