Рерайты новостей по маркетинговым исследованиям

КопирайтингЗакрыт12 заявок145 просмотров
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Нужно будет находить и рерайтить новости по маркетинговым исследованиям, не много, но регулярно.

Цену зат1000 знаков указать не забывайте.

10 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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