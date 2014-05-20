Написание текстов для сайта IT-компании.

Необходимо добавить на сайт 40 статей. Оплата 1000р. Получается 25р за статью. Оплата по факту, либо например за каждые 10-20 статей. Хотелось бы найти 2-3 человек, которые будут работать, можно и одного, но тогда продуктивность должна ...
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Основная задача копирайтера - подготовить понятные и лаконичные тексты, оптимизированные под массового пользователя, об услугах в сфере информационных технологий.
Структуру текстов и их содержание будем обговаривать с исполнителем в ходе работы.
От исполнителя требуется обязательно портфолио с похожими текстами, а также общее понимание тематики IT.
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