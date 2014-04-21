Написание сео текстов

КопирайтингЗакрыт20 заявок242 просмотра
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Нужно написать сео тексты для магазина строго по тз.

Интернет-магазин продает освещение (люстры, светильники, бра, торшеры и т.д.)

Писать строго по тз, тз во вложении.

10 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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