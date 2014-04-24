Массовая проверка текста на уникальность

$100
КопирайтингЗавершен20 заявок382 просмотра
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Необходимо проверить около 3000 страниц текста на уникальность. Страницы в основном небольшие, большинство имеет по 1-2 абзаца текста, прогоняются довольно быстро.

Я предоставляю урлы страниц в файле .txt, напротив каждой нужно проставить % уникальности текста. Работу нужно выполнить в течении пары дней.

Присылайте в заявке сумму, за которую готовы выполнить работу.

10 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Валентина помогла решить задачу и сэкономить приличную сумму денег за что ей премного благодарен! Общением остался доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо и Вам за бонус! Не ожидала, но это весьма приятно))
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