Написание брошюры-руководства, журналистский опыт

Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать брошюру из 15-20 страниц с картинками и примерами на тему создания названия для фирмы.
Необходимо проштудировать все доступные материлы по неймингу, маркетингу, фреймингу, феншуй, астрологии, нумерологии и т.д. относительно составления названия для фирмы. И написать по этим материалам практическое руководство по созданию успешного названия для фирмы.
Руководство должно содержать пошаговые методики и алгоритмы, примеры, графики и иллюстрации и приводить к конкретному реузультату в виде составленного названия фирмы.
Текст должен вызывать доверия у читателя и содержать ссылки на первоисточники и мнения экспертов.
Брошюра должна быть в отформатированном doc документе.
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $250
Нужно написать статьи для миралинкс в формате загрузки (txt файлы) В каждой статье по 2 ссылки. Каждая статья по 2000 символов. Нужно 100 статей. Общая плата за 100 статей - 6000 рублей. Ключи: call центр, колл центр, колцентр, кол центр, call center, контакт центр, контактный центр, телемаркетинг, услуги ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен переводчик – редактор статей на психологические темы с английского на русский. Пришлите примеры ваших работ и расценки. Оплата может производиться только через PayPal.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделали экспорт товаров интернет-магазина в csv файл. У товаров есть описание. Нужно это описание уникализировать. Может руками, может машинно. 800 000 символов. Предлагайте цены и варианты. У ВАС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЫТ РАБОТЫ.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Знание свадебной тематики обязательно. Свадьба в Доминикане, Свадьба в Париже, Свадебные кольца, свадьба в британском стил и др. Минимум воды и максимум нужных идей и фактов. До 1000 знаков каждая статья. К каждой статье необходимо ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо проверить около 3000 страниц текста на уникальность. Страницы в основном небольшие, большинство имеет по 1-2 абзаца текста, прогоняются довольно быстро. Я предоставляю урлы страниц в файле .txt, напротив каждой нужно проставить % уникальности текста. Работу ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны копирайтеры, возможно новички, для создания контента для сайта. Требования: грамотность, ответственность, соблюдение сроков. Оплата до 30 WMR за 1000 збп.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать сео тексты для магазина строго по тз. Интернет-магазин продает освещение (люстры, светильники, бра, торшеры и т.д.) Писать строго по тз, тз во вложении.Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и: 1) собрать урлы всех постов 2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить) 3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить) Собрать все ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Постоянное сотрудничество Необходим рерайт/копирайт в огромных количествах. Тематика Восстановление данных с цифровых носителей (основная), Ремонт ПК, Ремонт ноутбуков. Есть примерно 10 работающих сайтов, которые очень желательно пополнять + готов сделать еще до 20 сайтов. Также желательно размещать статьи на ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад