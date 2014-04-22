Написание брошюры-руководства, журналистский опыт

Необходимо написать брошюру из 15-20 страниц с картинками и примерами на тему создания названия для фирмы.

Необходимо проштудировать все доступные материлы по неймингу, маркетингу, фреймингу, феншуй, астрологии, нумерологии и т.д. относительно составления названия для фирмы. И написать по этим материалам практическое руководство по созданию успешного названия для фирмы.

Руководство должно содержать пошаговые методики и алгоритмы, примеры, графики и иллюстрации и приводить к конкретному реузультату в виде составленного названия фирмы.

Текст должен вызывать доверия у читателя и содержать ссылки на первоисточники и мнения экспертов.

Брошюра должна быть в отформатированном doc документе.