GreenBucks

Кирилл GreenBucks

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание WhatsApp бота

    Стоит задача создать whatsapp бот по приему заказов Клиент установив бот, отправляет ему заказ, этот заказ переадресовывается на личный whatsapp номер и попадает в google таблицу Форма заказа следующая: Имя Адрес ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание Web-программы - генератор и учет накладных

    $80

    Программа по резервированию и учету накадных 2 типа пользователей 3 таблицы + Формы для добавления данных в таблицы Подробное ТЗ по запросу От вас важен опыт и наработки, чтобы сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен лендинг на wp

    $50

    Необходимо подобрать макет и сделать подобный лендинг http://transformatsiya.com и связать подписную форму с justclick сделать нужно до завтра до 13 часов

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение контекстной рекламы

    Необходимо обеспечить целевой трафик c таргетингом Москва с контекстной рекламы на лендинговые страницы. Лендинги готовы и оттестированы. Страницы туристической тематики — заявка на тур. По странам Мальдивы, Доминикана, Партугалия, Греция ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Менеджер по трафику из соцсетей

    $1000

    В стабильную оф-лайн компанию, в отдел по интернет маркетингу разыскивается: Менеджер по трафику из соцсетей. Работа хорошо оплачиваемая, удаленная и постоянная.. Нам необходим яркий креативщик, любитель ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучка слайдшоу

    К готовому слайдшоу, необходимо наложить голос и прислать видеофайл в формате mov. По времени минут 15 Глос должен быть Доброжелательным, не мотонным, Уверенным с интонацией, Четким, разборчевым с хорошей дикцией

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт и оформление

    Необходимо отрерайтить инструкции и оформить по примеру в приложении Вот пример документа: https://www.dropbox.com/s/we7rs8793123uzc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%963%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.docx Один документ состоит из 2 частей: записка и документ Записку нужно оформить в стиле: https://www.dropbox.com/s/m34h8r3e41qg66u/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202014-05-27%20%D0%B2%2013.58.37.png всего 8 подобных ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Трафик с контекста

    Необходимо обеспечить целевой трафик c таргетингом Москва с контекстной рекламы на лендинговые страницы. Лендинги готовы и оттестированы. Страницы туристической тематики - заявка на тур. По странам Турция, Греция, Тайланд, Мальдивы, Болгария, Доминикана. ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание продающего текста

    Необходимо написать продающий текст в формат открытого письма от моего имени, симтом-причина Адресовано непосредственно ЦА. Писать используя специфические слова которые использует аудитория. Размер каждого пункта 500-1000 знаков история ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание брошюры-руководства, журналистский опыт

    $250

    Необходимо написать брошюру из 15-20 страниц с картинками и примерами на тему создания названия для фирмы. Необходимо проштудировать все доступные материлы по неймингу, маркетингу, фреймингу, феншуй, астрологии, нумерологии и т.д. относительно составления названия ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набрать 100 подписчиков

    $100

    Здравствуйте. Необходимо до 11.03 до 19:00 набрать 100 подписчиков на лендинг: osoznanoe-vospitanie.timepad.ru/event/110179 Что вы можете предложить чтобы успеть в срок? Как предполагаете действовать? В какую цену оцениваете ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн витрины спецпредложений

    Необходимо перерисовать витрину спецпредложений: http://ishemdom.ru/novostroyka/specpredlozheniya/ Вам нужно сделать одно спецпредложение и продублировать его для наглядности Расположить по два объекта в ряд по аналогии с http://kupontravel.ru В ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать лендинг на WorldPress

    Необходимо сверстать лендинг на WP с использованием плагина front editor для правки текст с внешней части. интегрировать с формами не нужно, только внешнее отображение с возможностью править тексты ссылка ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн, компоновка виджета

    Работы не много и не шибко разгуляешся из строгих правил и ограничений, но в тоже время творческая сделать максимум из возможного) Итак необходимо скомпановать виджет для Yndexa с учетом требований яндекса по ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для лендинга

    $50

    Необходимо сделать дизайн для нового лендинга объеденив элементы существующего и примера. Обязателен опыт и портфолио. Просьба в ответе указать ссылку насвой лендинг который вы считаете хорошим

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лендинг на WP c плагином WPpage

    $50

    Необходимо сделать лендинговую страницу с помощью плагина WPPage Пример и схема для лендинга в приложении Связать форму с рассылкой justclick и настроить серию писем

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на WP и рассылка на smartresponder

    Необходимо сделать 2 новых лендинга используюя элементы существующего дизайна.(лендинги одинаковые, отличие только в формах подписки и тексте) К лендингам нужно сделать thank you page Связать форму подписки со смартреспондером и сделать автоматическую ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

zkzakhar_del
Захар 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
$50
10 баллов
4 года назад
Cайт на WordPress
WordPress
Оч хорошо
Отличная работа! Сделал сайт на wordpress с индивидуальным дизайном, прикрутил платежные системы и рассылки. Внедрил очень много специфических мелочей не предусмотренных шаблоном. Рисковал брав исполнителя без отзывов, но Захар превзошел все ожидания! Очень оперативен и самое главное ответственен. Из за проблем с дизайнером, который пропал в самый ответственный Захару пришлось доделывать не свою работу, и самое интересное ту которой он никогда не занимался. Разобрался во всех тонкостях и сдал рабочий сайт в срок. ОООООчень рекомендую! Буду продолжать работать.
Ответный отзыв
alittlebitmore
Кузнецов 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание Web-программы - генератор и учет накладных
Прекрасный работодатель. Поставил интересную задачу, ответил на все нужные вопросы, спокойно рассказал про необходимые доработки, оплатил по удобному мне варианту. Рекомендую для сотрудничества, так же планирую сотрудничать с заказчиком в дальнейшем.
Отличный исполнитель. Грамотный программист. Быстро схватывает суть предлагает креативные решения. Всегда на связи. Четкое соблюдение сроков. Рекомендую!
Ответный отзыв
el_inteligente
Анатолий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на WP и рассылка на smartresponder
WordPress
Работали с данным заказчиком какое-то время и после выполнения данного заказа. Потом правда разошлись, так как его бюджеты скорее подойдут начинающим фрилансерам, к коим я себя уже не отношу. Работали относительно давно, но, окидывая взглядом прошлое, могу сказать, что впечатления от сотрудничества определённо положительные.
Отличный исполнитель. Анатолий честный и ответственный исполнитель. Творчески подходит к решению задач Все в срок, всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$100
10 баллов
11 лет назад
Ведение контекстной рекламы
Кирилл, отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.....
Андрей, отличный исполнитель! Эксперт по контексту. Раотает четко и креативно
Ответный отзыв
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Написание продающего текста
У Кирилла есть удивительное качество - ему удается легко и правильно мотивировать исполнителя, еще и делиться уникальными инсайтами, которые не услышишь ни на одном тренинге. Открытый, знающий, что ему нужно, дающий адекватные сроки - это все про Кирилла. Из нашего сотрудничества почерпнула важный опыт и познакомилась с интересным проектом. Спасибо, Кирилл! Фрилансеры, налетайте на проекты этого заказчика, точно не пожалеете!
Потрясающий копирайтер! Всегда на связи, четкое соблюдение сроков. Креативна и находчива
Ответный отзыв
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