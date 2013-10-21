GreenBucks

Отличная работа! Сделал сайт на wordpress с индивидуальным дизайном, прикрутил платежные системы и рассылки. Внедрил очень много специфических мелочей не предусмотренных шаблоном. Рисковал брав исполнителя без отзывов, но Захар превзошел все ожидания! Очень оперативен и самое главное ответственен. Из за проблем с дизайнером, который пропал в самый ответственный Захару пришлось доделывать не свою работу, и самое интересное ту которой он никогда не занимался. Разобрался во всех тонкостях и сдал рабочий сайт в срок. ОООООчень рекомендую! Буду продолжать работать.