GreenBucks

Стоит задача создать whatsapp бот по приему заказов Клиент установив бот, отправляет ему заказ, этот заказ переадресовывается на личный whatsapp номер и попадает в google таблицу Форма заказа следующая: Имя Адрес ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Программа по резервированию и учету накадных 2 типа пользователей 3 таблицы + Формы для добавления данных в таблицы Подробное ТЗ по запросу От вас важен опыт и наработки, чтобы сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо подобрать макет и сделать подобный лендинг http://transformatsiya.com и связать подписную форму с justclick сделать нужно до завтра до 13 часовСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Себе в команду ищу web-программиста и верстальщик под WP. Необходимо поддерживать текущие проекты и создавать новые Работа есть практически всегда. От меня: - постоянные заказы - четкие ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо обеспечить целевой трафик c таргетингом Москва с контекстной рекламы на лендинговые страницы. Лендинги готовы и оттестированы. Страницы туристической тематики — заявка на тур. По странам Мальдивы, Доминикана, Партугалия, Греция ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Нужна консультация по Skype - голосом. Покажу экран, вы скажите что нужно делать.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
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В стабильную оф-лайн компанию, в отдел по интернет маркетингу разыскивается: Менеджер по трафику из соцсетей. Работа хорошо оплачиваемая, удаленная и постоянная.. Нам необходим яркий креативщик, любитель ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
К готовому слайдшоу, необходимо наложить голос и прислать видеофайл в формате mov. По времени минут 15 Глос должен быть Доброжелательным, не мотонным, Уверенным с интонацией, Четким, разборчевым с хорошей дикциейОзвучивание7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрерайтить инструкции и оформить по примеру в приложении Вот пример документа: https://www.dropbox.com/s/we7rs8793123uzc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%963%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.docx Один документ состоит из 2 частей: записка и документ Записку нужно оформить в стиле: https://www.dropbox.com/s/m34h8r3e41qg66u/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202014-05-27%20%D0%B2%2013.58.37.png всего 8 подобных ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо обеспечить целевой трафик c таргетингом Москва с контекстной рекламы на лендинговые страницы. Лендинги готовы и оттестированы. Страницы туристической тематики - заявка на тур. По странам Турция, Греция, Тайланд, Мальдивы, Болгария, Доминикана. ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать продающий текст в формат открытого письма от моего имени, симтом-причина Адресовано непосредственно ЦА. Писать используя специфические слова которые использует аудитория. Размер каждого пункта 500-1000 знаков история ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо написать брошюру из 15-20 страниц с картинками и примерами на тему создания названия для фирмы. Необходимо проштудировать все доступные материлы по неймингу, маркетингу, фреймингу, феншуй, астрологии, нумерологии и т.д. относительно составления названия ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо до 11.03 до 19:00 набрать 100 подписчиков на лендинг: osoznanoe-vospitanie.timepad.ru/event/110179 Что вы можете предложить чтобы успеть в срок? Как предполагаете действовать? В какую цену оцениваете ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо набрать подписчиков из соц сетей, оплата либо за подписчика 20 руб, либо за конверсию в продажу 250 руб ЦА женщины 25-37 лет с детьмиСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перерисовать витрину спецпредложений: http://ishemdom.ru/novostroyka/specpredlozheniya/ Вам нужно сделать одно спецпредложение и продублировать его для наглядности Расположить по два объекта в ряд по аналогии с http://kupontravel.ru В ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать лендинг на WP с использованием плагина front editor для правки текст с внешней части. интегрировать с формами не нужно, только внешнее отображение с возможностью править тексты ссылка ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
Работы не много и не шибко разгуляешся из строгих правил и ограничений, но в тоже время творческая сделать максимум из возможного) Итак необходимо скомпановать виджет для Yndexa с учетом требований яндекса по ...Баннеры2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн для нового лендинга объеденив элементы существующего и примера. Обязателен опыт и портфолио. Просьба в ответе указать ссылку насвой лендинг который вы считаете хорошимДизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать лендинговую страницу с помощью плагина WPPage Пример и схема для лендинга в приложении Связать форму с рассылкой justclick и настроить серию писемHTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать 2 новых лендинга используюя элементы существующего дизайна.(лендинги одинаковые, отличие только в формах подписки и тексте) К лендингам нужно сделать thank you page Связать форму подписки со смартреспондером и сделать автоматическую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад