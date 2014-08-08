Нужен лендинг на wp

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок208 просмотров

Необходимо подобрать макет и сделать подобный лендинг

http://transformatsiya.com

и связать подписную форму с justclick

сделать нужно до завтра до 13 часов

WordPress
11 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров