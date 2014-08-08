Нужен лендинг на wp

Нужно создать сайт-каталог по функционалу повторяющий сайт readymotors.ru. Дизайн будет предоставлен (дизайн будет очень похож). Единственное, что не нужно реализовывать на сайте, так это раздел: http://readymotors.ru/promo/ А также раздел "Блог" (там ...