Для постоянного, плодотворного сотрудничества, нашей вебстудии требуются исполнители на реализацию проектов различной сложности. Нам нужны программисты, верстальщики, дизайнеры, копирайтеры, готовые качественно и оперативно выполнять свою работу. Задачи будут как мелкие (внести мелкие правки на сайт), ...
Нужен лендинг на wp
Необходимо подобрать макет и сделать подобный лендинг
и связать подписную форму с justclick
сделать нужно до завтра до 13 часов
Заявки фрилансеров
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