Интернет магазин Гарри Поттера ПОД КЛЮЧ

Привет всем, нужно сделать под ключ интернет магазин магических товаров Гарри Поттера.

ТЗ прилагаю

Нужно сделать все как по тз, без наполнения

бюджет 8 тысяч.

Нужно сделать как по тз, без лишних излишеств

интернет магазин простой как я думаю. кмс на ваш вкус но чтобы всё по тз

сроки 5-6 дней