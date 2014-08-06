Лендинг по продаже жидкости для защиты телефона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок161 просмотр

Необходимо сделать лендинг, который продаёт жидкость для защиты экрана телефона по всем канонам создания лендингов.

детали при рассмотрении портфолио и получение вашей цены.

11 лет назад
pilay240186
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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