Продолжить проект по созданию сайта

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Мне необходимо найти человека, который продолжит работу над проектом по реализации сайта.

Мне предыдущий исполнитель предлагал поставить его на фреймворк, потому что там предполагается в будущем личный кабинет пользователя и так далее. То есть, нужна гибкость по функционалу - чтобы в будущем можно было дополнительно расширять возможности сайта.

1) Закончить и утвердить дизайн Главной страницы. Комментарии по Главной есть. а вот исходник прошу - если исполнитель объявится, то вышлет. У нас было 2 концепта дизайна. Задача верх взять от одного макета, нижнюю половину от второго, и внести мелкие правки по цветовой гамме.

2) Начать прорисовку внутренних - это около 7 не типичных страниц (не просто статьи или список услуг, а надо прорисовать каждую интересно);

3) Прописать совместно ТЗ по функционалу. Удобный функционал внутри - чтобы CMS было удобно пользоваться и все было понятно. Чтобы автоматически из админки можно было заменить на Главной блок врачей на блок отзывов - это например. Блоки главной страницы, например, будут при наведении подсвечиваться, а при клике - переворачиваться на на обратную сторону с доп.информацией. Образец, как это выглядит на другом сайте есть.

4) Утвердить Главную и внутренние - после этого адаптивная верстка, интеграция в CMS (что и как предложите)

Мне нужен ответственный человек с прописанием тайминга по каждому пункту, чтобы был всегда на связи - я не дергаю, если мне четко говорят, когда и что будет готово, чтобы мы прописали время для возможных исправлений.

Мне нужен качественный грамотно проработанный продукт, с которым можно легко и без проблем работать в будущем - расширять функционал. Мне нужен дизайн согласно моим комментариям, и система управления - в который исполнитель ас и разбирается, как в написании смс)

В приложении мои комментарии к Главной странице - возможно, не понятные, потому что писала для человека, который был в курсе - поменялся основной цвет логотипа, поэтому все бирюзовые цвета заменить на новый цвет логотипа и подобрать гармонируюущую цветовую гамму. При этом серые-темносерые цвета однозначно остаются.

Дизайн нужен лаконичный, про-европейский, минималистичный, качественный, воздушный - без нагромождения - без размытых цветов. Все четко. Фоновая фотография, кстати, может быть заменена на лучшую потом.