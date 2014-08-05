Продолжить проект по созданию сайта

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Мне необходимо найти человека, который продолжит работу над проектом по реализации сайта.

Мне предыдущий исполнитель предлагал поставить его на фреймворк, потому что там предполагается в будущем личный кабинет пользователя и так далее. То есть, нужна гибкость по функционалу - чтобы в будущем можно было дополнительно расширять возможности сайта.

1) Закончить и утвердить дизайн Главной страницы. Комментарии по Главной есть. а вот исходник прошу - если исполнитель объявится, то вышлет. У нас было 2 концепта дизайна. Задача верх взять от одного макета, нижнюю половину от второго, и внести мелкие правки по цветовой гамме.

2) Начать прорисовку внутренних - это около 7 не типичных страниц (не просто статьи или список услуг, а надо прорисовать каждую интересно);

3) Прописать совместно ТЗ по функционалу. Удобный функционал внутри - чтобы CMS было удобно пользоваться и все было понятно. Чтобы автоматически из админки можно было заменить на Главной блок врачей на блок отзывов - это например. Блоки главной страницы, например, будут при наведении подсвечиваться, а при клике - переворачиваться на на обратную сторону с доп.информацией. Образец, как это выглядит на другом сайте есть.

4) Утвердить Главную и внутренние - после этого адаптивная верстка, интеграция в CMS (что и как предложите)

Мне нужен ответственный человек с прописанием тайминга по каждому пункту, чтобы был всегда на связи - я не дергаю, если мне четко говорят, когда и что будет готово, чтобы мы прописали время для возможных исправлений.

Мне нужен качественный грамотно проработанный продукт, с которым можно легко и без проблем работать в будущем - расширять функционал. Мне нужен дизайн согласно моим комментариям, и система управления - в который исполнитель ас и разбирается, как в написании смс)

В приложении мои комментарии к Главной странице - возможно, не понятные, потому что писала для человека, который был в курсе - поменялся основной цвет логотипа, поэтому все бирюзовые цвета заменить на новый цвет логотипа и подобрать гармонируюущую цветовую гамму. При этом серые-темносерые цвета однозначно остаются.

Дизайн нужен лаконичный, про-европейский, минималистичный, качественный, воздушный - без нагромождения - без размытых цветов. Все четко. Фоновая фотография, кстати, может быть заменена на лучшую потом.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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