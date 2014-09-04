Изменить и доработать сайт на Codeigniter

Имеется сайт business-all.com написанный на Codeigniter (на базе MySQL). Нужно его изменить..

Что нужно сделать:

1. Нужно изменить Главную страницу и Категории business-all.com, на вид дизайна lifehacker.ru.

2. Система Авторства. Создать возможность регистрации аккаунта авторам для добавления статей.

Должна быть система регистрации автора и его аккаунт-страница со всеми его статьями. По умолчанию все статьи, которые добавил автор должны проходить мою модерацию публикации, также должна быть возможность отключать модерацию авторам которым я уже доверяю.

3. Новая система Комментариев.

Нужен человек, который может похвастаться созданием хороших сайтов на Codeigniter.

(подробности работы обсудим 1 на 1)