Изменить и доработать сайт на Codeigniter

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Завершен4 заявки195 просмотров

Имеется сайт business-all.com написанный на Codeigniter (на базе MySQL). Нужно его изменить..

Что нужно сделать:

1. Нужно изменить Главную страницу и Категории business-all.com, на вид дизайна lifehacker.ru.

2. Система Авторства. Создать возможность регистрации аккаунта авторам для добавления статей.

Должна быть система регистрации автора и его аккаунт-страница со всеми его статьями. По умолчанию все статьи, которые добавил автор должны проходить мою модерацию публикации, также должна быть возможность отключать модерацию авторам которым я уже доверяю.

3. Новая система Комментариев.

Нужен человек, который может похвастаться созданием хороших сайтов на Codeigniter.

(подробности работы обсудим 1 на 1)

CodeIgniterMySQL
11 лет назад
patric24
Рустем 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 лет назад
$200
7 дней
Отлично справился с задачей, все подробно объяснил. Отвечал на все вопросы. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
Хороший заказчик, приятный в общении, четкая постановка задачи и мгновенная оплата, очень понравилось работать с Рустемом, рекомендую!

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uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 лет назад