Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на ...
Создать сайт доски объявлений + форум
Тз прилагаю
Интересует цена, сроки, cms
Выбранный исполнитель
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