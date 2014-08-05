Магазин на битрикс

Добрый день, есть готовая верстка интернет магазина

ее нужно поставить на Битрикс Малый Бизнес

работаем достаточно быстро,так как ваши коллеги сорвали мне сроки

работаем по договору ,аванс получите когда я увижу готовый магазин

оплата куда Вы захотите

если у вас высокая самооценка или вы менеджер студий, не засоряйте мне проект