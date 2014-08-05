Нужно сделать сайт на WordPress, используя расширения EventEspresso, и мобильное приложение (только для iOS), используя расширения Apppresser. Также нужно сделать возможность продажи электронных билетов на различные события, интегрировать Google Maps и социальные медиа (Facebook). ...
Магазин на битрикс
Добрый день, есть готовая верстка интернет магазина
ее нужно поставить на Битрикс Малый Бизнес
работаем достаточно быстро,так как ваши коллеги сорвали мне сроки
работаем по договору ,аванс получите когда я увижу готовый магазин
оплата куда Вы захотите
если у вас высокая самооценка или вы менеджер студий, не засоряйте мне проект
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