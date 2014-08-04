Задача: сделать имеющейся сайт - более современным, удобным по расположению меню, стильным и приятным для просмотра. использовать можно как шаблон сайта в основных цветах: синий, голубой, желтые элементы. Содержание текстов и фото ...
Создать видеоканал на YouTube
Нужно создать виделканал на Ютубе с несколькими разделами:
Название канала: ЕФИМ ШАБШАЙ
Разделы:
1 ТЕАТР
2 ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
3 СИСТЕМА UPGRADE SHAB-SHAI
4 ГАЛИНА ШАБШАЙ
Вот пример, по которому должно быть выполнено оформление канала: https://www.youtube.com/user/etopobeda
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